- Patru mașini sunt implicate intr-un accident de circulație la Alba Iulia. Traficul este afectat. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine la un accident rutier produs pe DN1 (zona pasarela paraul Iovului, Alba Iulia).In accident au fost implicate 4 autoturisme rezultand 2 victime.

- Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit, in noaptea de miercuri spre joi, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un trailer auto, pe DN1, pe raza localitații Santimbru. La ajungerea fortelor de intervenție, incendiul se manifesta la doua autoturisme de pe trailer, transmite ISU Alba. Post-ul…

- Trafic intrerupt, luni dimineața, pe DN 1, la ieșire din Alba Iulia spre Sebes, in zona podului peste raul Mures, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule. Posibil o victima. Cercetarea la fata locului este in desfașurare, potrivit IPJ Alba. Post-ul Accident la ieșire…

- Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine, sambata seara, in cooperare cu SVSU Zlatna, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit in incinta unui operator economic din oraș. Din primele informații, incendiul se manifesta la acoperisul unei anexe in care funcționeaza o centrala termica.…

- Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit, miercuri dupa masa, pentru acordare de prim-ajutor medical și descarcerare, la un accident rutier produs pe DN1 , pe raza localitații Oiejdea. Din primele informații este vorba despre un autoturism lovit din spate de un camion. O persoana din camion…

- Un autoturism a ajuns intr-o florarie din Piața „Cetate” din Alba Iulia in urma unui accident rutier pentrecut astazi , 16 februarie 2021, in jurul orei 13:00, pe strada Toporașilor. Din primele informații este vorba despre doua autoturisme care au intrat in coliziune, rezultand trei victime, o femeie…

- Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine, marți, in jurul orei 13.30, pentru acordare prim-ajutor medical și descarcerare, la un accident rutier produs in municipiu, pe strada Toporasilor. In accident au fost implicate doua autoturisme cu 5 pasageri, rezultand 3 victime dintre care o femeie incarcerata,…

- Sensul de mers de pe bd. Michelangelo spre strada Cluj a fost blocat zeci de minute sambata dupa-masa, in urma unui accident rutier. Potrivit datelor oferite de IPJ Timiș, un barbat de 33 de ani a condus un autoturism pe strada FC Ripensia dinspre Complexul Studențesc, iar cand a patruns in Pasajul…