Accident pe DN 18B, la ieșire din Berința In urma cu doar cateva minute, un accident de circulație s-a petrecut pe DN 18 B, pe raza localitații Berința. In urma accidentului, traficul este ingreunat. Articol in actualizare. Tot astazi, pe DN 18, la intrare in Sighetu Marmației, șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un podeț. Foto: arhiva Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

