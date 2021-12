Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 10 decembrie: Polițiștii din Ramnicu Valcea au intervenit la un accident rutier pe DN7, km 172, din Ramnicu Valcea, soldat cu ranirea unei persoane. Din primele informații se pare ca ar fi vorba de o coliziune intre doua autoturisme din care a rezultat ranirea unei persoane. La fața locului…

- „În jurul orei 19.47 ISU Cluj a fost alertat prin apel SNAU 112 pentru a interveni la un eveniment rutier, la intrare in Jucu, cu 2 autoturisme implicate într-o coliziune. 3 persoane din cele doua autoturisme erau ieșite la sosirea pompierilor. Intervine…

- Joi seara, 14 octombrie: VL-DN 7, la km 232+500, pe raza localitații Caineni s-a produs un accident rutier prin coliziunea a doua autovehicule, din care a rezultat ranirea a doua persoane (una incarcerata). Traficul este blocat total. Polițiștii se afla la fața locului pentru stabilirea situației de…

- Trei persoane au decedat si o a patra este in stare foarte grava, in urma unui accident de circulatie, produs in dupa-amiaza zilei de joi, 14 octombrie, pe soseaua de centura a municipiului Radauti. Este vorba despre patru barbati cu varste cuprinse intre 20 si 50 de ani.

Un accident, in care au fost implicate 5 autoturisme, s-a produs pe centura Valcele-Apahida, in zona localitații Apahida. Pompierii de la ISU Cluj au fost chemați de urgența. "Din primele...

Un accident, in care au fost implicate 3 autoturisme, s-a produs pe centura Valcele-Apahida. Pompierii de la ISU Cluj au fost chemați de urgența. "Din primele informații, in accident sunt...

