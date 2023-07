Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp, un accident rutier a avut loc pe Calea Moților din Cluj Napoca. Conform colegilor de la zcj.ro, se pare ca o persoana primește ingrijiri medicale, fiind prinsa sub roțile unei mașini. „A fost un accident rutier cu un pieton implicat. Mai exact, a fost vorba despre o femeie de…

- Accident rutier in Sebeș: Un tanar de 23 de ani a pierdut controlul autoturismului și a izbit un cap de pod. O pasagera a avut nevoie de ingrijiri medicale Accident rutier in Sebeș: Un tanar de 23 de ani a pierdut controlul autoturismului și a izbit un cap de pod. O pasagera a avut nevoie de ingrijiri…

- Accident rutier in Alba Iulia: O persoana a fost RANITA in urma unei coliziuni intre trei mașini Accident rutier in Alba Iulia: O persoana a fost RANITA in urma unei coliziuni intre trei mașini Un accident rutier a avut loc joi, 8 iunie, in Municipiul Alba Iulia, unde o persoana a fost ranita, in urma…

- Tanar de 21 de ani, implicat intr-un accident rutier in localitatea Ciuruleasa. Șoferul a avut nevoie de ingrijiri medicale Tanar de 21 de ani, implicat intr-un accident rutier in localitatea Ciuruleasa. Șoferul a avut nevoie de ingrijiri medicale Un tanar de 21 de ani a suferit un accident rutier,…

- Un accident rutier a avut loc azi-noapte, in jurul orei 03.50, pe DN1C-E576, in localitatea Jucu de Mijloc. Din primele cercetari efectuate de polițiști la fața locului, a rezultat ca un tanar in varsta de 19 ani, din județul Maramureș, care se deplasa dinspre Gherla inspre Cluj-Napoca, la km 17+847m…

- Miercuri, 26 aprilie, la ora 18.49, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin apel 112 despre producerea pe D.N. 1C, in localitatea Buciumi, a unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Cu ocazia deplasarii la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un tanar de 27 de ani din Remecioara…