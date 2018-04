Stiri pe aceeasi tema

- O nava de marfa lunga de 225 de metri care traversa stramtoarea Bosfor din Istanbul a deviat de la curs sambata si s-a ciocnit de o vila din lemn otomana de la malul marii, provocand intreruperea traficului maritim, a informat mass-media din Turcia. Vitaspirit, care naviga sub pavilion…

- Andreea Mantea și-a facut analizele la un spital din Turcia. Din fericire nu este nimic grav, insa realizatoarea tv a dorit sa faca un control de rutina, pentru a preveni situații mai complicate. Specialistul in detoxifiere, Cesur Durak, a dus-o pe vedeta la cei mai buni medici. “Am ales sa merg in…

- Trei cadre universitare au fost condamnate vineri de un tribunal din Turcia pentru 'propaganda terorista', intrucat au semnat in 2015 o petitie in care denuntau operatiunile fortelor de securitate turce impotriva rebelilor kurzi, informeaza AFP, citand agentia de presa Dogan. Cei trei, profesori…

- Un tribunal din Istanbul a dispus miercuri eliberarea conditionata a lui Taner Kilic, presedintele Amnesty international (AI) in Turcia, detinut din iunie 2017, potrivit unei jurnaliste AFP prezente la audieri.Kilic este acuzat ca face parte din miscarea predicatorului Fethullah Gulen, pe…

- Cinci jurnaliști din Turcia au fost condamnați marți la un an și jumatate de inchisoare pentru propaganda terorista de catre un tribunal din Istanbul. Jurnaliștii au participat la o campanie de...

- Acest proiect, anuntat prima data in 2011, este de departe cel mai complex proiect avut in vedere pentru orasul Istanbul. Autoritatile sustin ca acest canal navigabil va reduce presiunile asupra stramtorii Bosfor care imparte in doua Istanbulul si este una din cele mai aglomerate linii de navigatie…

- In aceasta dimineața, la primul antrenament al zilei, jucatorii de la FCSB au avut parte de o sperietura. Un taximetrist a pierdut controlul mașinii, a intrat pe contrasens și a lovit in plin gardul de protecție de plexiglas al incintei in care se antreneaza steliștii. Nimeni nu a fost ranit, deși…

- Liderul principalului partid prokurd din Turcia, Selahattin Demirtas, a comparut personal vineri in fata unui tribunal pentru prima data de la arestarea sa, in urma cu peste un an, cerand eliberarea sa conditionata, relateaza AFP. Demirtas, plasat in detentie in noiembrie 2016 pentru acuzatii de…