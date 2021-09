Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav, joi dimineața, intre localitațile Capușu Mare și Gilau, din județul Cluj, unde doi oameni au murit dupa ce mașinile in care se aflau s-au izbit violent, scrie Monitorul de Cluj. Tragedia a avut loc, joi dimineața, in jurul orei 06:20 la ieșirea din Capușu Mare spre Gilau din județul Cluj.…

- O alta tragedie a avut loc pe șoselele din Romania in aceasta dimineața. Din pacate, un accident rutier foarte grav a curmat viața a doi tineri, intre Cluj si Oradea, in localitatea Capusu Mare. La fața locului au fost solicitate mai multe echipaje medicale, dar din pacate, niciuna dintre victime nu…

- Un accident de proporții s-a produs la Caransebeș, ieri dupa-amiaza. Tragedia a avut loc la ieșirea din municipiul Caransebeș spre Reșița pe DN58, la intersecția dintre strazile Varșețului cu Nicolae Balcescu. Șapte persoane au fost grav ranite, iar vinovate in acest caz sunt doua șoferițe, in varsta…

- FOTO, VIDEO| ACCIDENT rutier MORTAL pe DN1: Doi barbați au DECEDAT dupa o coliziune violenta intre 3 autovehicule ACCIDENT rutier MORTAL pe DN1: Doi barbați au DECEDAT dupa o coliziune violenta intre 3 autovehicule Un accident rutier mortal a avut loc in dimineața zilei de joi, in jurul orei 8.00, in…

- Doua persoane și-au pierdut viața intr-un accident rutier produs miercuri dimineața, in jurul orei 04.30, in afara localitații Valenii, comuna Acațari, județul Mureș. Din primele cercetari efectuate la fața locului, la km. 152+68 m, polițiștii au constatat faptul ca s-a produs o coliziune intre o autoutilitara,…

- Un motociclist și-a pierdut viața sambata, intr-un accident rutier. Acesta se afla in localitatea Bunești, județul Valcea atunci cand a lovit un copil de 13 ani, in timp ce trecea strada.

- Doua persoane au decedat, iar alte doua au fost transportate la spital, in urma unui grav accident produs in apropiere de satul Coșcodeni din raionul Singerei. Tragedia s-a produs joi, in jurul orei 22:10.

- Un nou accident mortal s-a produs pe raza judeșului Cluj, dupa ce un autoturism a patruns pe sensul opus și s-a izbit frontal de un autocamion! Șoferul a murit, iar alte doua persoane aflate in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!