Accident mortal pe un drum național din Giurgiu. Victimă: un căruțaș Un giurgiuvean de 57 de ani și-a pierdut viața, duminica seara, dupa ce caruța pe care o conducea a intrat intr-un autoturism. Deși drumul pe care s-a petrecut tragedia este unul național (DN 5C), caruțele sunt o apariție obișnuita, mai ales in și intre comunele ce sunt traversate de acest drum. De multe ori, aceste mijloace de transport circula fara a avea cele mai elementare masuri de siguranța. Se pare ca așa s-a intamplat și duminica noapte, cand polițiștii Serviciului Rutier Giurgiu erau sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul ca in afara localitații Gaujani a avut loc un eveniment… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

