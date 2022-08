Accident mortal pe DN 5: un autoturism s-a izbit de un TIR staționat pe marginea drumului Un barbat de 52 de ani, din Giurgiu, și-a pierdut viața in urma coliziunii inregistrate joi noapte, in apropierea localitații Plopșoru, pe DN 5. Acesta era pasager in autoturismul care a intrat intr-un autotren parcat pe marginea șoselei. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 1.30 și, ca de obicei, primii ajunși la fața locului au fost pompierii de la ISU Giurgiu. Aceștia menționeaza ca la locul accidentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu o autospeciala de stingere, dotata cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și o ambulanța din cadrul Serviciului Județean de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de 52 de ani, si a pierdut viata in urma unui accident rutier ce a avut loc, azi noapte, pe DN5, in zona localitatii Plopsoru, judetul Giurgiu. In eveniment au fost implicate un autoturism, in care se aflau doua persoane si un autotren.Potrivit ISU Giurgiu, la fata locului s au…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in dimineața de marți, 26 iulie, pentru a stinge flacarile care au cuprins un autoturism dupa ce acesta a ieșit in afara parții carosabile și a avariat branșamentele de alimentare cu gaz și electricitate a unui imobil situat pe Calea Turzii…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața in Feldru. O caruța a fost lovita de un autoturism. Cei doi soți din atelajul hipo au fost raniți. Un apel la 112 anunța producerea unui accident intre Feldru și Ilva Mica. In evenimentul rutier au fost implicate un autoturism și o caruța. Un echipaj…

- O noua tragedie a avut loc, duminica dimineața, pe DN5. Noua persoane au fost implicate intr-un accident rutier și, din nefericire una dintre acestea și-a pierdut viața, iar alte trei au fost ranite. Evenimentul s-a produs in jurul orei 8.00, in zona localitații Uzunu, fiind implicate un autoturism…

- Șoferița ranita grav, dupa ce o creanga cazuta dintr-un copac a strapuns parbrizul și i s-a infipt in bazin. Tanara de 22 de ani din Padurea Neagra, județul Bihor, conducea un autoturism pe direcția Aleșd – Șinteu, cand din cauza vantului puternic s-a trezit ca se rupe o creanga dintr-un pom din padurea…

- Duminica dupa-amiaza, scafandrii si echipaje SMURD si de la Ambulanta au fost din nou solicitate la un caz de inec, de aceasta data, in localitatea Gostinu. Alarma a fost data dupa ce doi tineri, ambii de 18 ani, au intrat in apele Dunarii la scaldat; unul dintre ei nu a mai iesit, iar celalalt a fost…

- O persoana a decedat si alte doua au fost ranite dupa ce un camion pentru transportul gunoiului a cazut intr-o rapa, vineri dimineata, la marginea DN 57B, intre localitatile Oravita si Marila, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Caras-Severin. Ranitii au fost preluati de un echipaj al…

- La 31 mai 2022, Judecatoria Edineț, sediul Briceni a pronunțat sentința de condamnare a unui barbat, fiindu-i aplicata o pedeapsa sub forma de inchisoare pe un termen de 8 ani, cu executarea pedepsei intr-un penitenciar de tip semiinchis, urmata de anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.