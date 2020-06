Stiri pe aceeasi tema

- Sambata a fost ziua cu cele mai multe decese raportate pana acum, de la inceputul epidemiei, in urma cu 60 de zile. 34 de cazuri noi și peste 600 decese in total. Cea mai tanara persoana care și-a pierdut viața din cauza COVID-19 avea 21 de ani. Deces 568: Barbat, 84 ani din județul Mureș. […] Citește…

- Informare de presaDeces 446 Barbat, 84 ani din județul Iași. Internat in Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași, secția Boli Infecțioase in data de 03.04.2020, transferat in secția ATI in data de 11.04.2020.Rezultat pozitiv pe data de 05.04.2020.Decedat pe data…

- Numarul deceselor raportate oficial de catre autoritați a ajuns luni la 318, in Romania. Patru noi cazuri au fost date publicitații, dar este vorba despre persoane decedate in urma cu 2, 3 sau chiar 5 zile, astfel incat nu este vorba despre informații la zi. Deces 315 Barbat, 62 ani din județul Mureș.…

- Din primele cercetari efectuate s-a constatat faptul ca un barbat, de 35 de ani, din municipiul Iasi, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Tibanesti, ar fi surprins si accidentat un barbat, de 69 de ani, din comuna Tibanesti, care ulterior a decedat. Soferul a fost testat cu aparatul alcooltest,…

- Joi, 9 aprilie, in jurul orei 8, pe raza comunei Tibanesti a avut loc un accident rutier mortal. Din primele cercetari efectuate s-a constatat faptul ca un barbat de 35 de ani, din municipiul Iasi, in timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Tibanesti ar fi surprins si accidentat un barbat de…

- Un barbat de 33 de ani și-a pierdut viața, dupa ce a fost lovit de o mașina, in timp ce mergea pe un drum din județul Dambovița. Omul voia sa mearga din comuna sa, in București, la munca. Șoferul, un barbat de 36 de ani, susține ca nu a mai avut cum sa-l evite. Șofer: „Mi-a […] Source

- Momentul producerii accidentului in urma caruia un barbat de 43 de ani și-a pierdut viața, la Bucerdea Vinoasa, a fost surprins de o camera video din apropiere. Se poate observa cum șoferul ar incerca sa evite alt autoturism, de pe o strada secundara. Mașina se izbește de zidul unei case din intersecție.…

- Un barbat a fost ranit intr-un accident rutier petrecut miercuri seara pe DJ 107, langa Jidvei. Se afla intr-o caruța ce a fost lovita de o mașina. Atelajul nu era semnalizat corespunzator. Potrivit IPJ Alba, miercuri, in jurul orei 19.00, pe DJ 107, in afara localitații Jidvei, un barbat de 52 de ani,…