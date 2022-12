ACCIDENT mortal la Botoșani, biciclist omorât de un șofer beat Tragedie in prima zi de Craciun la Botoșani. Un barbat a murit din cauza unui șofer beat. S-a intamplat in aceasta seara in localitatea Rediu a comunei Calarași. Un bicliclist in varsta de 63 de ani a fost spulberat de un autoturism marca Audi la volanul caruia se afla un barbat in varsta de 30 […] Articolul ACCIDENT mortal la Botoșani, biciclist omorat de un șofer beat apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

