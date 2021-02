Accident mortal în timpul unui LIVE Facebook. Momentul a fost surprins în imagini Un sofer din Botosani a omorat un om in timp ce facea live pe Facebook. Barbatul de 45 de ani circula pe un drum inzapezit si filma in acelasi timp cu telefonul. In localitatea Blandesti, nu a observat ca pe carosabil zacea un om si a trecut pur si simplu peste el. Momentul cumplit se observa si in filmarea soferului, ca o hurducatura, dupa care soferul trage pe dreapta. Nu se stie deocamdata din ce cauza se afla vicitima pe carosabil si daca era constienta in momentul accidentului. Sursa: antena3.ro Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Va amintiți de caraghiosul asta blanos? Exact! E același nazdravan care incerca acum cateva zile sa reașeze camera de monitorizare din Parcul National Piatra Craiului și nu s-a lasat pana nu i-a ieșit Dupa multe insistente, inregistrate și de aparat, ajutat și de mama lui, ursulețul a reușit…

- O inregistrare publicata de Washington Post arata haosul din cladirea Capitoliului, dupa ce protestatarii au dat buzna. Intr-o filmare se vede și momentul in care susținatoarea lui Trump și veterana a Forțelor Aeriene Ashli Babbitt a fost impușcata mortal. Scenele au fost filmate in cladirea Capitoliului,…

- Si pe strazi aproape pustii se pot produce accidente. O demonstreaza doi soferi, care s-au ciocnit violent la intersectia bulevardului Stefan cel Mare cu strada Ismail din sectorul Centru al Capitalei. Accidentul a avut loc in dupa amiaza zilei de astazi. Imagini cu momentul impactului au fost postate…

- Zilele trecute, Asociația Femeile se Implica a postat pe pagina de facebook cazul unei tinere de etnie roma, de 18 ani, care ar fi fost agresata intr-un hipermarket din Brașov. IPJ Brașov a deschis o ancheta in acest caz pentru furt și purtare abuziva. Ieri a aparut in mediul online și filmarea de la…

- Poliția solicitata de aleșii locali pentru a face ordine in sala unde se desfașoara Consiliul Municipal Chișinau a venit. In acel moment, inspectorul a inceput sa fie filmat cu telefonul de activista civica, Maria Olar, direct in live pe Facebook. Momentul a fost surprins de camerele ce inregistreaza…

- Politistii din Botosani care au impuscat mortal un sofer care a refuzat sa opreasca la semnalele acestora au actionat ireprosabil, au declarat reprezentantii Sindicatului Europol. Intr-o postare pe Facebook, sindicalistii care apara interesele politistilor sustin ca barbatul de 34 de ani,…

- Un cal inhamat la o caruța a cazut intr-o groapa imensa din asfalt in comuna Bragadiru din județul Teleorman. Momentul cu animalul pus la pamant a fost surprins de un localnic, iar acesta a postat fotografiile pe Facebook.

- Un cal inhamat la o caruța a cazut intr-o groapa imensa din asfalt in comuna Bragadiru din județul Teleorman. Momentul cu animalul pus la pamant a fost surprins de un localnic, iar acesta a postat fotografiile pe Facebook. In scurt timp, postarea s-a viralizat și a starnit multe reacții și comentarii.