- O femeie de 59 de ani si-a pierdut viata intr-un accident de circulatie care a avut loc duminica pe DN58, la iesirea din localitatea Brebu catre Valeadeni, din judetul Caras-Severin, victima, pasagera intr-un autoturism, fiind aruncata aproape trei metri din masina, potrivit agerpres.ro. Potrivit…

- Un tanar in varsta de doar 23 de ani și-a pierdut viața ieri, 11 septembrie, in jurul orei 20.15, in urma unui accident petrecut pe DN 58, in zona localitații Brebu (județul Caraș-Severin). „In timp ce un barbat de 23 de ani din Sichevița conducea o motocicleta din direcția Caransebeș – Reșița, intr-o…

- Autoturismul condus de un barbat de 83 ani, din Piatra Neamt, a intrat in coliziune cu un altul condus de un barbat de 54 ani, din Roman. Un barbat de 83 de ani a murit seara trceuta dupa ce a fost implicat intr un grav accident rutier produs pe DJ 208G, intre Hanul Ancutei si Tupilati, in judetul Neamt.…

- Un accident mortal s-a petrecut ieri, duminica dupa-amiaza, in Prahova. O cisterna care era plina cu 33 de tone de benzina si motorina s-a izbit violent de o mașina pe DN1 A. In urma impactului o femeie s-a stins din viața.

- Un accident mortal s-a produs pe DN1C, in localitatea Jucu, intre un ansamblu de vehicule și un autoturism. Din verificarile preliminare rezulta faptul ca autoturismului care se deplasa in direcția municipiului Cluj-Napoca a intrat in coliziune cu ansamblul de vehicule aflat in staționare, partial pe…

- Șoferul a murit pe loc in urma impactului. Femeia din dreapta a ramas incarcerata, dar a fost extrasa și transportata la spital. O fetița care se afla pe scaunul din spate și a fost dusa la spital, potrivit știridecluj.ro . Martorii spun ca șoferul ar fi adormit și a fost la un pas sa iasa de pe drum,…

- Un barbat in varsta de 41 de ani a murit, miercuri, intr-un accident rutier inregistrat pe DN 1F Cluj-Napoca – Zalau, in zona localitații Mihaiești. In mașina pe care o conducea se mai aflau o femeie de 39 de ani și un minor in varsta de patru ani, care la randul lor au fost raniți in impact. Un șofer…

