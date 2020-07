Accident mortal în Bihor. Un motociclist s-a izbit brutal de un stâlp Cunscutii spun ca era un foarte bun motociclist. Imediat la fata locului au sosit medicii de la SMURD pentru ca acesta a ramas intins in mijlocul carosabilului. Medicii l-au gasit in stop cardio respirator si au inceput manevrele de resucitare, insa dupa mai bine de o ora, din pacate barbatul nu a raspuns manevrelor, iar medicii au fost nevoiti sa declare decesul. Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Accident mortal in aceasta dimineața pe autostrada A3, din județul Cluj. Un barbat de 44 de ani a murit pe loc, iar o femeie de 41 de ani s-a stins si ea, ceva mai tarziu, dupa interventia echipajului de salvare si manevrele de resuscitare. Din primele informații, doua autoturisme s-au ciocnit violent.…

- Un tanar in varsta de 29 de ani din Bihor si-a pierdut viata, luni, dupa ce – la volanul unui Volkswagen Passat, a facut o depasire neregulamentara... The post Accident mortal in vestul țarii: Un tanar de 29 de ani a murit dupa ce, la volanul unui Volkswagen, a depasit neregulamentar si a izbit un TIR…

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața pe un drum din Olanda. Un microbuz in care se aflau 9 romani s-a izbit puternic de un autoturism, iar doi dintre ei și-au pierdut viața.

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta seara pe raza localitatii Panaci unde soferul unei masini a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un stalp. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, in accident au fost implicate sase persoane toti barbati din care unul de 46…

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta seara pe raza localitații Panaci unde șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un stalp. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, in accident au fost implicate șase persoane toți barbați din care unul de 46…

- Un barbat de 39 de ani, din Rebrișoara, și-a pierdut viața noaptea trecuta dupa ce a pierdut controlul volanului din cauza vitezei excesive și s-a izbit violent cu mașina de o autoutilitara parcata.

- Un barbat, in varsta de 42 de ani, din judetul Iasi, a fost ranit miercuri, 15 aprilie, intr-un accident de circulatie pe DN 2. El se afla in masina cu un tanar, de 33 de ani, care a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un stalp.