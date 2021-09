Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter Ka-27 al serviciilor de informații din Rusia, FSB, s-a prabușit in Kamceatka. Epava aeronavei a fost gasita pe un versant al muntelui Ostroy, spun surse din serviciile de aviație ruse, citate de agenția TASS.

- Un accident grav a avut loc, duminica la pranz, pe DJ 682. O motocicleta s-a izbit de o masina pe drumul spre Arad si a fost proiectata intr-un alt autoturism care a luat foc. Potrivit polițiștilor aradeni, intre localitațile Zabrani spre Chesinț, un motociclist in varsta de 51 de ani s-a izbit de o…

- Doua persoane si-au pierdut viata si 17 au fost ranite in explozia unui autobuz de pasageri in orasul Voronej din centrul Rusiei, in noaptea de joi spre vineri, au anuntat autoritatile locale. Soferul a declarat pentru postul Rossia-24 ca la bord se aflau 35 de persoane, conform EFE si AFP. Explozia…

- Update: Un barbat de 30 de ani, ramas incarcerat, a fost extras dintre fiarele mașinii, dar din pacate manevrele de resuscitare nu au avut raspuns. Barbatul a fost declarat decedat. Accident grav, duminica, pe Valea Oltumui, unde circulația este complet blocata. Patru mașini au fost implicate dupa…

- Un accident deosebit de grav a avut loc in aceasta dimineața in județul Bacau. Trei barbați au murit, iar o femeie este in stare critica, dupa ce mașina in care erau a intrat intr-un copac. Este vorba de trei barbați tineri de 27, 33 și 36 de ani. Șoferul a patruns pe contrasens și […] The post Inca…

- O adevarata tornada din tantari a fost suprinsa, sambata, in Ust-Kamcheațk, o localitate din regiunea Kamceatka, in Extremul Orient rus. Fenomenul pare tulburator, insa acesta este unul obișnuit pentru localnici. Roiuri imense de tantari iși fac anual apariția in aceasta perioada in estul Rusiei, ceea…

- Principala cauza a aterizarii forțate a elicopterului american pare a fi, din primele informații, o defecțiune tehnica. Cauzele producerii incidentului aviatic vor fi cunoscute de romani doar daca americanii vor furniza informații despre toate detaliile pe care le vor ancheta acum. A fost deschisa o…

- O echipa de cautare a recuperat, miercuri, cadavrele a noua persoane dupa ce un avion cu 28 de pasageri la bord, s-a prabușit, marți, in indepartata peninsula Kamceatka din Rusia. Se presupune ca o jumatate din aeronava s-ar afla in mare. Echipele de salvare au gasit, mai tarziu, resturile avionului…