ACCIDENT – Mașină de poliție distrusă din cauza șoferului Azi, 9 mai, oautospeciala de poliție a fost implicata intr-un eveniment rutier, soldat cu pagube materiale. Potrivit IPJ Satu Mare, din verificarile efectuate s-a stabilit faptul ca un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, aflat la volanul unei autospeciale, ar fi intrat in coliziune cu un autoturism, care circula in aceeași direcție de mers, fiind condus de o femeie, de 33 de ani, din Satu Mare. „Autoturismul condus de femeie, ar fi fost proiectat intr-un vehicul, la volanul caruia se afla un barbat, de 59 de ani, din Satu Mare. In urma impactului nu a fost ranita…

