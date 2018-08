Accident la Valea Calugareasca. Implicate doua masini si doi pietoni

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul 194, pe sensul de mers catre litoral, s a produs o coliziune fata spate intre 4 autoturisme, ca urmare a nepastrarii distantei de siguranta.Potrivit Infotrafic, in urma impactului…

- In cele doua mașini se aflau șapte persoane, dintre care trei au fost ranite. Potrivit observatorulph.ro, un barbat de 63 ani are traumatism lombar, un altul de 34 are traumatism membru inferior drept și un tanar de 21 de ani are traumatism membru inferior drept. Aceștia au fost transportați la spital,…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp in Bucov, in apropiere de intersectia cu drumul care duce la Scaeni. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate trei autoturisme, insa din fericire nicio persoana nu a fost ranita. Pagubele sunt doar materiale.

- Inca un accident rutier s-a petrecut sambata pe soselele judetului Buzau. Potrivit primelor informatii furnizate de politisti, este vorba despre o coliziune fata-spate intre 4 autoturisme pe DJ 205 intre Vernesti si Zoresti. In urma impactului, 3 persoane au fost ranite usor.

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme s-a produs, vineri dupa-amiaza, pe DN 1, in zona orasului prahovean Baicoi, patru persoane, intre care un minor, fiind ranite. Traficul pe DN 1 nu a fost afectat in urma accidentului.Potrivit purtatorului de cuvant al politiei judetene…

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp pe DN1, la Baicoi. Potrivit ISU Prahova, au fost implicate 3 autoturisme in care se aflau 8 persoane si un microbuz, care era parcat pe marginea carosabilului. Din primele informatii, doua dintre persoane sunt ranite. La fata locului s-au deplasat…

- Sase masini au fost implicate intr-un accident produs joi in localitatea Sangeorgiu de Mures, judetul Mures, circulatia fiind oprita pe DN 15. O persoana a fost ranita, anunta Centrul Infotrafic.Pe DN 15, in localitatea Sangeorgiu de Mures, judetul Mures, a avut loc un accident rutier in care…

- V. S. Un grav accident rutier – soldat cu trei morți – s-a petrecut, ieri, dupa orele pranzului, pe drumul județean DJ 100 L, care leaga comunele Magurele și Balțești. Doua autoturisme care au intrat in coliziune s-au rasturnat, prinzandu-i intre fiarele contorsionate pe cei doi șoferi (un barbat și…