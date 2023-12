Stiri pe aceeasi tema

- La data de 30 noiembrie 2023, in jurul orei 18.30, un barbat de 77 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea in autoturism, pe strada Tudor Vladimirescu din Alba Iulia, a surprins și accidentat un barbat de 53 de ani, din Alba Iulia care era angajat in traversarea strazii, pe trecerea de pietoni.…

- Miercuri, 15 noiembrie, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui accident rutier pe bulevardul Regele Mihai. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 47 de ani din municipiu, aflat la volanul unui autoturism,…

- La data de 25 octombrie 2023, in jurul orei 12.00, un barbat de 53 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, pe direcția de deplasare Coșlariu – Santimbru, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 62 de ani, din comuna Craciunelul de Jos. In urma accidentului, conducatorul…

- La data de 11 octombrie 2023, in jurul orei 17.20, un barbat de 60 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 106 K, la ieșire din Sebeș spre localitatea Daia Romana, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 33 de ani, din comuna Daia Romana. In urma accidentului,…

- La data de 10 octombrie 2023, in jurul orei 21.00, polițiștii rutieri din Alba Iulia, in timp ce acționau pe strada Gemina din municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 24 de ani, din comuna Santimbru. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul din dotare, au reieșit…

- La data de 6 octombrie 2023, in jurul orei 13.30, o femeie de 54 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 107, pe raza localitații Straja, a pierdut controlul asupra acestuia, a ieșit de pe carosabil și a intrat in șanț. In urma accidentului, un barbat de 57 de ani, pasager in…

- La data de 4 octombrie 2023, in jurul orei 12.30, polițiștii din Cugir au intervenit la intersecția strazilor Ion Creanga cu Viilor din Cugir unde s-a produs un accident rutier, soldat cu victime omenești. Din primele cercetari, a rezultat ca un barbat de 45 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un…

- La data de 19 septembrie 2023, in jurul orei 20.00, un barbat de 31 de ani, din Reghin, județul Mureș, in timp ce conducea un autoturism pe strada Avram Iancu din comuna Unirea, a surprins și accidentat un barbat de 58 de ani, din comuna, care se deplasa pe partea carosabila, fara a fi echipat cu elemente…