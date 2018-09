Accident Java, Indonezia. 21 de morţi Autocarul, care transporta 37 de turisti locali, se afla in regiunea Sukabumi, din vestul insulei Java, si nu a reusit sa reduca viteza pe o sosea in coborare, inainte de a cadea intr-o rapa adanca de zece metri, soferul pierzand controlul autovehiculului, potrivit AFP. ''Credem ca accidentul a fost cauzat de o problema a sistemului de franare'', a declarat Galih Bayu Raditya, reprezentant al politiei locale. El a precizat ca certificatul de autorizare a circulatiei autocarului respectiv expirase din anul 2016. In aceeasi regiune un alt autocar a fost implicat vineri intr-un accident,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de case, moschei si fabrici au fost distruse duminica trecuta de un cutremur de pamant cu magnitudinea de 6,9 grade. "Credem ca bilantul va continua sa creasca, din cauza ca victimele sunt probabil sub ruine. Pe de alta parte, oamenii nu au fost inregistrati sau nu au fost raportati", a…

- In jur de 200.000 de oameni locuiesc in nordul insulei Lombok, iar autoritatile locale au estimat, marti, ca 20,000 de locuitori au nevoie de asistenta in urma seismului, care a distrus peste 80% dintre cladirile din zona. "Suntem ingrijorati ca salvatorii nu pot ajunge la cei care au nevoie…

- Bilantul persoanelor decedate in urma seismului devastator care s-a produs duminica in insula Lombok din Indonezia a crescut la 131, au anuntat miercuri autoritatile locale, citate de DPA si AFP. Purtatorul de cuvant al Agentiei nationale de gestionare a catastrofelor, Sutopo Purwo Nurgroho, a declarat…

- Cel putin 91 de oameni au murit si peste 200 de persoane au fost ranite in urma seismului de sapte grade care s-a produs duminica pe insula Lombok din Indonezia, potrivit unui nou bilant provizoriu publicat luni de reprezentantii Agentiei nationale indoneziene de gestionare a dezastrelor naturale, informeaza…

- Cel putin 91 de oameni au murit si peste 200 de persoane au fost ranite in urma seismului de sapte grade care s-a produs duminica pe insula Lombok din Indonezia, potrivit unui nou bilant provizoriu publicat luni de reprezentantii Agentiei nationale indoneziene de gestionare a dezastrelor naturale, informeaza…

- Un cutremur cu magnitudinea 7 a avut loc duminica in largul insulei indoneziene Lombok. Autoritațile au emis o alerta de tsunami, care a fost ulterior ridicata. Bilanțul victimelor este sumbru și ar putea crește: cel puțin 91 de morți și 202 de raniți.

- Cel putin 91 de persoane au murit, iar alte 209 au fost ranite, in urma cutremurului puternic de 7.0 magnitudine pe scara Richter produs duminica in zona insulei Lombok din Indonezia, a anuntat un oficial din cadrul agentiei indoneziene pentru situatii de urgenta, precizand ca printre cei decedati nu…

- Un cutremur cu magnitudinea Mw 6.5 a fost inregistrat in Regiunea Lombok Insula Bali, din Indonezia, la 01.47 Ora Romaniei 05.47 Ora locala , la 10 kilometri adancime. Potrivit Centrului Seismologic Euro mediteranean cutremurul a fost localizat la coordonatele 8.28 S ; 116.48 E, la 427 km E de Surabaya…