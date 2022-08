Accident între patru mașini, în Ernei Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina vineri, 19 august, in jurul orei 18.40, la un accident rutier care s-a petrecut pe strada Principala din localitatea Ernei. "In cadrul accidentului au fost implicate patru autoturisme. Niciun pasager nu necesita ingrijiri medicale. Circulația se desfașoara alternativ, pe un singur sens de … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

