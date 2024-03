Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au activat duminica Planul Roșu de Intervenție, „avand in vedere numarul persoanelor implicate”, dupa un accident rutier in care sunt implicate 4 autoturisme, in localitatea Sinești. La fața locului au fost trimise echipa numeroase de la ISU Ialomița, ISU BIF, printre care mașini de…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier in localitatea Dezna. In evenimentul rutier au fost implicate 3 autoturisme. La fața locului... The post SMURD-ul și Descarcerarea, la un accident in Dezna. Trei mașini sunt implicate in accident appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Accident la vanatoare nu departe de Timișoara. Un barbat din județul Timiș a fost impușcat in timpul unei partide de vanatoare, in comuna Brestovat. Acesta... The post Accident la vanatoare in vestul țarii. Un barbat a fost transportat cu elicopterul SMURD la spital appeared first on Special Arad ·…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Constanta au fost sesizati prin apel la numarul 112 de producerea unui accident rutier pe DN 22C, intersectie cu DJ 222. Conform informatiilor de la ISU Constanta, accidentul a avut loc intre doua autoturisme, pe DN 22C intersectie cu DJ…

- Accident rutier produs in municipiul Pitesti, strada Republicii, in care sunt implicate trei autoturisme, dintre care, in urma impactului, unul s a rasturnat pe partea laterala. La locul solicitarii au actionat pompierii de la Detasamentul Pitesti cu o autospeciala de interventie si o ambulanta SMURD…

- Doua mașini au fost implicate luni seara intr-un accident produs in comuna Magurele, județul Prahova. O persoana este incarcerata.ISU Prahova anunța ca la fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere, o autospeciala pentru descarcerare, un echipaj SMURD și o ambulanța SMURD de terapie…

- In urma cu puțin timp, a avut loc un accident rutier in care a fost implicat un microbuz de transportat persoane, in municipiul Arad, zona... The post Microbuz de transportat persoane, implicat intr-un accident in Gradiște. S-au deplasat echipaje ISU și SAJ appeared first on Special Arad · ultimele…

- Un accident rutier in care au fost implicate 8 persoane, intre care patru copii, s-a produs, marti, pe Drumul European 85, in judetul Bacau. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje medicale, dar si de Politie. Doi copii au fost gasiti in stop cardiorespirator si nu au putut fi salvati.”La sosirea…