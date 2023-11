Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul mortal s-a produs pe Drumul National 2D, in comuna Vidra, satul Burca, o ambulanta a SAJ Vrancea care transporta un pacient a lovit un pieton, potrivit IPJ Vrancea.In urma tragediei, traficul a fost blocat pe sensul Vidra-Focșani.Accidentul s-a produs miercuri, la ora 17:57, cand o ambulanța…

- Un alt accident a avut loc, in aceasta seara, de aceasta data in județul Constanța! In urma impactului dintre doua mașini și o autoutilitara, o persoana și-a pierdut viața, in timp ce alte doua se afla in stare grava la spital.

- Un barbat, in varsta de 54 de ani, aflat la volanul unei ambulante a Serviciului privat de ambulanta Ialomita, a intrat in coliziune cu un alt autovehicul. In urma impactului, pasagerul din ambulanta, in varsta de 60 de ani, a murit, in timp ce o alta persoana a fost ranita, potrivit Inspectoratului…

- Un alt accident a avut loc, in urma cu puțin timp! De aceasta data este vorba despre o ambulanța privata din Ialomița care a fost implicata intr-un accident grav in județul Tulcea. O persoana din autospeciala a murit in urma impactului violent dintre cele doua autoturisme.

- O fata de 15 ani, pasagera intr-un autoturism, a murit in noaptea de sambata spre duminica intr-un accident rutier pe DN 2N, in afara comunei Bordesti din judetul Vrancea. “In cursul noptii trecute, la ora 3,47, politistii Serviciului Rutier au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca,…