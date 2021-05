Accident incredibil în Roman. O şoferiţă care încerca să iasă din parcare a lovit trei pietoni şi trei maşini / GALERIE FOTO O femeie, aflata la volanul unui autoturism, a lovit trei pietoni și trei mașini in timp ce incerca sa iasa dintr-o parcare din orașul Roman. Victimele au ajuns la spital, transmite Mediafax. Accidentul a avut loc sambata in orașul Roman. Polițiștii au stabilit ca o femeie de 60 de ani din Roman, in timp efectua […] The post Accident incredibil in Roman. O soferita care incerca sa iasa din parcare a lovit trei pietoni si trei masini / GALERIE FOTO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

