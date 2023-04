Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație sambata seara, la intersecția dintre bulevardul Eroilor de la Tisa și Aleea FC Ripensia. Mașina unui șofer care a virat fara sa se asigure intrat in coliziune cu un autoturism care circula regulamentar, iar o șoferița a fost ranita. „Un barbat in varsta de 21 de ani a condus un…

- Un barbat in varsta de 21 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Eroilor de la Tisa din municipiul Timișoara, dinspre Aleea F.C. Ripensia, iar la un moment dat a efectuat virajul la stanga și a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie in varsta de 20 de ani, care circula regulamentar…

- Un conducator auto, in varsta de 22 de ani, din județul Cluj, care se deplasa in direcția orașului Luduș ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, autoturismul lovind un cap de pod ulterior rasturnandu-se pe plafon. Testarea acestuia cu aparatul etilotest a avut rezultat negativ. O pasagera…

- O eleva in varsta de 13 ani a cazut, joi dimineața, de la etajul 3 al Colegiului Național „George Coșbuc” din municipiul Cluj-Napoca. Minora a fost transportata la spital, in urma incidentului. Polițiștii au fost sesizați joi, in jurul orei 10:05, despre faptul ca la Colegiul Național „George Coșbuc”…

- O femeie in varsta de 50 de ani a fost transportata la spital, dupa ce mașina pe care o conducea a fost lovita puternic de un alt automobil. Momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere din apropiere. Astfel, potrivit presei locale, tragicul accident s-a intamplat astazi, intr-o intersecție…

- In data de 05.03.2022, intre orele 08:30 – 13:00, ca urmare a evenimentului sportiv Campionatul Național de Marș – Finala pentru Seniori, Seniori U23 și Juniori U20, U18, U16, Copii 1 și 2, circulația rutiera va fi inchisa pe bulevardul Vasile Parvan, intre bulevardul Mihai Viteazu și Pasajul Michelangelo.…

- Un accident de circulație s-a produs marți, la orele amiezii, pe DN 6 – șoseaua de centura a municipiului Lugoj, pe sensul de mers spre Caransebeș. In accident au fost implicate un autoturism și o autoutilitara. Un barbat in varsta de 28 de ani a condus un autoturism pe DN 6 –…

- Accident in apropiere de Timișoara. O victima a fost transportata la spital. In urma apelului primit pe S.N.U.A.U. 112 din data de 17.02.2023, ora 06:41, am fost solicitați sa intervenim pentru asigurarea masurilor PSI și de prim-ajutor in urma unui accident rutier...