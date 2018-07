Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 38 de persoane au fost ranite, dintre care doua se afla in stare foarte grava, dupa ce ambarcațiunea in care se aflau a luat foc in urma unei explozii in estuarul Arousa de langa orașul Pontevedra din Spania, informeaza El Mundo, potrivit Mediafax.Ambarcațiunea parcurgea distanța…

- Un autocar inmatriculat in Romania a fost implicat joi intr-un accident rutier, in apropiere de Vidin, 11 romani fiind raniti usor, potrivit primelor informatii furnizate de Ministerul Afacerilor Externe de la Bucuresti.

- Un accident in care au fost implicate doua autovehicule a trimis pe mana medicilor doi oameni si a dus la ingreunarea circulatiei pe soseaua de Centura a Capitalei, in Chiajna. Coliziunea auto a avut loc la kilometrul 56 al DNCB, si, conform informatiilor facute publice de catre reprezentantii Centrului…

- O persoana a murit si alte doua au fost ranite intr-un accident produs luni pe DN1, pe raza localitatii Beldiu, traficul fiind blocat intre Teius si Aiud. Potrivit purtatorului de cuvant al...

- Un barbat a decedat, iar alte trei persoane au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs în aceasta dimineața, 4 mai, pe traseul Chișinau-Razeni. Potrivit poliției, șoferul decedat a tamponat din sparte un automobil care aparține unei școli auto. Silvia…