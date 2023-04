Accident in sensul giratoriu de la Cumpana provocat de un ,,sofer" baut si fara permis (GALERIE FOTO + VIDEO) La data de 2 aprilie a.c., in jurul orei 11.00, militarii din cadru ISU Dobrogea au fost solicitati sa intervina la un eveniment rutier produs in sensul giratoriu de la Cumpana.Potrivit primelor informatii, un autoturism s a rasturnat, o persoana a fost ranita si transportata la spital.Un barbat de 48 de ani nu a mai tinut cont de faptul ca a consumat bauturi alcoolice si s a urcat la volanul autoturismului implicat in accident. Se pare ca nici faptul ca nu avea permis de conducere nu l a impied ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

