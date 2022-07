Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 27 Iulie, la ora 5.08, pe Drumul Național 1F, intre localitațile Hereclean și Panic, o femeie de 45 de ani, din județul Satu Mare, in timp ce conducea autoturismul, din direcția Satu Mare catre Zalau, intr-o curba la drepta a patruns pe sensul opus de circulație și a intrat in coliziune cu un…

- In aceasta dimineața, la ora 5.26, polițiștii din Jibou au fost solicitați sa intervina la un accident de circulație produs pe Drumul Național 1H. Din primele cercetari efectuate de polițiști a reieșit ca un conducator auto, in varsta de 49 de ani, din Jibou, conducea autoturismul pe drumul menționat,…

- Ieri, 6 iulie 2022, polițiștii rutieri din Sebeș au intervenit pe DN 67C, pe raza localitații Sasciori, unde a fost semnalata producerea unui accident rutier. Din primele cercetari, a rezultat ca o tanara de 20 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un tractor,…

- Vineri noaptea, la ora 00:10, pe Drumul Național 1F, la km90+700 de metri, in municipiul Zalau a avut loc un accident de circulație, soldat cu ranirea unei persoane Din primele verificari efectuate de polițiști a reieșit ca, un tanar de 22 de ani, din comuna Pericei, in timp ce conducea un autoturism…

- Ieri, 4 iunie 2022, in jurul orei 15.40, polițiștii din Campeni au intervenit pe raza comunei Poiana Vadului unde a fost semnalata producerea unui accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane. In urma cercetarilor efectuate, a rezultat ca o femeie de 37 de ani, din Poiana Vadului, in timp ce conducea…

- Astazi, ora 10.25, un tanar de 25 de ani, din județul Satu Mare, in timp ce conducea autoturismul prin localitatea Mirșid a oprit pentru a permite unei mașini care circula in fața sa sa schimbe direcția de deplasare, moment in care a fost acroșat din spate de un autoturism condus de o tanara de 30 de…

- Politistii din Jibou, județul Salaj, au fost solicitati sa intervina vineri, in jurul orei 11, pe Drumul National 1C, la un eveniment rutier in care a fost implicat un motociclist. Din primele cercetari a reiesit ca un barbat de 42 de ani, din Gherla, judetul Cluj, care conducea o motocicleta, in zona…