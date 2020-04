Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar sofer in varsta de 23 de ani si-a pierdut viata dupa ce a intrat cu masina, luni seara, intr-un cap de pod pe DN17, la Rusu Bargaului, iar o alta persoana, pasager in autoturism, a fost ranit si dus la spital, informeaza IPJ Bistrita-Nasaud. Soferul a pierdut directia de deplasare a autoturismului…

- Un tanar din Bistrița a ajuns la spital, dupa ce a fost implicat, sambata, intr-un accident rutier, pe raza municipiului. Este vorba despre un polițist in varsta de 24 de ani, care se afla la volanul unei autospeciale de poliție. Modul SMURD a intervenit, sambata, in municipiul Bistrita, pe str. Libertații,…

- Un accident rutier a avut loc, vineri, pe DN 17C, in localitatea bistrițeana Dumitra, unde un autoturism a ieșit in decor și s-a rasturnat. Doua persoane au fost transportate la spital. Modulul SMURD a intervenit in localitatea Dumitra, unde o mașina a ieșit de pe DN 17 C, s-a rasturnat și a lovit…

- Un accident rutier a avut loc, luni dupa-amiaza, pe DN 17, in localitatea Șintereag, unde un autoturism a intrat intr-un cap de pod. Șoferul mașinii a fost ranit, acesta fiind transportat la spital. La locul accidentului a intervenit modulul SMURD, echipajul gasindu-l pe șofer in afara autoturismului.…

- Un accident rutier a avut loc duminica seara, pe DN 17D, in localitatea bistrițeana Feldru, in care au fost implicate trei persoane. Accidentul s-a soldat cu ranirea unui adult și al unui copil in varsta de aproximativ 10 ani, care au fost transportați la spital. Șoferul era baut, iar intr-o curba a…

- Patru persoane au ajuns la spital, duminica dimineata, dupa ce masina in care se aflau a lovit un cap de pod, politistii ajunsi la fata locului constatand ca soferul era baut, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Giurgiu.Potrivit sursei citate, accidentul a avut loc pe drumul…

- Trafic dirijat, vineri seara, pe DN2E85, in localitatea Caldarușanca, in urma unui accident rutier soldat cu ranirea unei femei. Din primele date, in timp ce conducea din direcția București catre Buzau, o șoferița de 37 de ani din Ilfov ar fi patruns pe contrasens, imprejurare in care a intrat in coliziune…

- O coliziune violenta intre doua autoturisme, un BMW și un Audi inmatriculat in Bistrița-Nasaud, a avut loc duminica seara in jurul orei 19 la Cluj-Napoca, pe strada Horea, in apropiere de Facultatea de Litere. Una dintre mașini a luat foc in urma impactului. A fost nevoie de intervenția echipajelor…