Accident în lanț, în Caraș Severin. 5 mașini au fost implicate. O persoană a decedat, alte 3 sunt grav rănite (FOTO) Accident in lanț pe DN 6, in Caraș-Severin, luni, in jurul orei 14:00, in care a fost implicat un autocar, trei mașini și o autoplatforma. In urma incidentului, o persoana a murit și alte trei sunt ranite. O persoana si-a pierdut viata si alte trei sunt ranite in urma unui accident de circulatie care a avut loc luni dupa-amiaza pe DN6, in zona localitatii Toplet, din judetul Caras-Severin, la limita cu judetul Mehedinti. In accident au fost implicate cinci autovehicule, dintre care un autocar, trei autoturisme si o autoplatforma. „Persoanele din autocar nu au nevoie de ingrijiri medicale. Actioneaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

