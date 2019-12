Accident în lanţ. Cel puţin 63 de vehicule au fost implicate, iar 35 de persoane au fost rănite In urma accidentului in lant nu au fost raportate decese, insa mai multe persoane ranite se aflau in stare grava, a anuntat politia statala. Aproximativ 35 de persoane au fost transportate la spitale din regiune pentru a primi ingrijiri medicale.



Postul local WABC-TV a relatat ca doua persoane au suferit leziuni grave, potrivit Agerpres.



Echipajele de interventie au fost nevoite sa se urce pe plafoanele masinilor pentru a ajunge la victime.



Autoritatile investigheaza acest eveniment. Demersurile de eliberare a autostrazii au durat cel putin sase ore dupa producerea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 35 de persoane au fost ranite in urma unui accident in lanț, in care au fost implicate 63 de vehicule, produs duminica pe o autostrada din statul american Virginia, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Toate benzile de drum spre vest ale autostrazii interstatale…

- Cel putin trei persoane au fost ranite in urma unui incident armat produs joi in statul american Rhode Island, anunta autoritatile locale, citate de NBC News, potrivit MEDIAFAX.Atacul a avut loc intr-un complex pentru ingrijirea batranilor din oraselul Westerly, Rhode Island. Citește…

- Un mort și noua persoane ranite, dintre care opt transportate la spital, este bilanțul accidentului produs in localitatea Scurtu Mare, județul Teleorman, unde un microbuz cu pasageri s-a rasturnat, anunța MEDIAFAX.Citește și: Se planuieste bugetul! Guvernul Orban critica dur o alta taxa!…

- Cutremurul cu magnitudinea de 6,4 grade, produs marți dimineața in apropierea capitalei Tirana, a dus la moartea a cel puțin 14 persoane și ranirea a 600, conform informațiilor transmise de autoritațile locale. Mai multe cladiri din regiunea afectata s-au prabușit. Autoritațile de la Tirana fac apel…

- Cel puțin doua persoane au fost ucise și cel puțin patru au fost ranite marți in urma unui atac cu grenada in Kashmirul indian, au anunțat oficiali locali, citați de site-ul postului de televiziune France 24, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Decizie neașteptata- Vedeta PRO intra in politica…

- Cel puțin doua persoane au fost ucise și cel puțin patru au fost ranite marți in urma unui atac cu grenada in Kashmirul indian, au anunțat oficiali locali, citați de site-ul postului de televiziune France 24, scrie Mediafax.Acesta este unul dintre cele mai sangeroase atacuri din Kashmirul…

- Imagini accident rutier grav in urma cu puțin timp in Baia Mare. Trei autoturisme implicate. Doua persoane ranite.foto Accident rutier grav pe bdul Bucuresti sub pod la Dorna, intersectia cu strada Motorului. Trei autoturisme implicate, cu 2 victime care refuza transportul la UPU. A intervenit echipaj…

- Un accident rutier a avut loc, miercuri dupa-amiaza, in localitatea Chiuza, unde un autoturism a ajuns intr-un șanț de pe marginea carosabilului. Cinci persoane sunt implicate in accident, in acest moment acestea fiind evaluate de echipajele medicale. La fața locului au fost trimise un echipaj de prim-ajutor,…