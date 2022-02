Accident în faţa Castelului Bran: O persoană a murit și o alta a fost rănită Un barbat a decedat si altul a fost ranit, marti dimineata, intr-un accident rutier care s-a produs in statiunea turistica Bran, in fata Castelului, pe DN 73, in care au fost implicate doua autoturisme si un autocamion, au informat ISU si IPJ Brasov. In urma producerii accidentului rutier au rezultat doua victime, pentru una dintre acestea – unul dintre soferi – cadrele medicale sosite la fata locului fiind nevoite sa declare decesul. Cea de-a doua victima a primit ingrijiri medicale la fata locului, scrie Agerpres. Politistii efectueaza cercetari in vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

