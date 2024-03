Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc vineri dimineața, in jurul orei 10.00, la intrare in Municipiul Alba Iulia, zona giratoriului de la „Trei Poduri”. Un barbat ar fi ramas incarcerata dupa ce un autoturism s-a rasturnat. „Traficul rutier este ingreunat pe DN 1 , la ieșire din Alba Iulia spre Sebeș, din cauza…

- Un tanar de 23 de ani a murit duminica dimineata, in municipiul Constanta, dupa ce a intrat cu autoturismul pe care il conducea intr-un sens giratoriu si s-a rasturnat.Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta a informat, printr-un comunicat de presa, ca in jurul orei 6,00, politistii Serviciului…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 19, in localitatea Manastirea, comuna Mica. Din primele informații, un autoturism inmatriculat in județul Cluj a parasit partea carosabila și a lovit un cap de pod, iar apoi s-a rasturnat. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe strada Oașului. „In accident au fost implicate doua autoturisme, iar intr-unul dintre acestea se afla blocata o persoana. Victima este conștienta și cooperanta, urmand a fi extrasa…

- Pompierii au intervenit cu o autospeciala si o ambulanta SMURD, la un accident rutier produs pe DN 6, in zona viaductului Bahna, unde un autoturism s-a rasturnat, anunta duminica ISU Mehedinti.”Doua echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Orsova au intervenit, cu o autospeciala de stingere…

- FOTO | Accident rutier la Sancel: Doua persoane au ajuns la spital, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat FOTO | Accident rutier la Sancel: Doua persoane au ajuns la spital, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat Un accident rutier a avut loc miercuri, 27 decembrie, in jurul…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in cursul nopții trecute la un accident rutier petrecut la ieșirea din localitatea Jucu Herghelie inspre localitatea Rascruci.„La fața locului au intervenit doua autospeciale cu modul de descarcerare și doua echipaje SMURD, unde au gasit…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut in localitatea Rascruci. „In accident au fost implicate un autoturism și o autoutilitara. Autoturismul este rasturnat pe o parte, fiind puternic avariat. Din fericire, nu au existat victime…