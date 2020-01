Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost grav ranite in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineața, pe DN 25, la Tudor Vladimirescu, in județul Galați. Un autocar al unei firme din Focșani, cu 34 de pasageri la bord plus șoferul a intrat in coliziune cu o autoutilitara in care se afla doar șoferul. In urma…

- Un accident de circulație, in care au fost implicate trei autoturisme, s-a produs in jurul orei 05:50, pe centura Valcele-Apahida. Potrivit primelor informații, un barbat in varsta de 52 ani, din Cluj-Napoca, pe fondul consumului de alcool, a patruns pe sensul opus de circulație, intrand in coliziune…

- Patru persoane au fost ranite și transportate la spital, in urma unui accident rutier care s-a petrecut dupa miezul nopții, in localitatea timișeana Sannicolau Mare. Șoferul a pierdut controlul volanului și a ieșit in afara carosabilului, oprindu-se in șanț, foarte aproape sa intre intr-o casa. Anul…

- Trei persoane au murit și alte patru au fost ranite intr-un accident produs pe DN2, la iesirea din municipiul Urziceni spre Buzau. Salvatorii au activat Planul rosu de interventie, a anuntat ISU Ialomita. Potrivit primelor informații, un Opel... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Seara stricata pentru mai mulți tineri, implicați intr-un accident rutier, care a avut loc in Timișoara. Doua autoturisme s-au ciocnit, iar in urma incidentului patru persoane au fost ranite și transportate la spital. Șoferul vinovat, un barbat in varsta de 24 de ani, conducea pe b-dul Iuliu Maniu,…

- Un accident soldat cu decesul unei persoane a avut loc ieri, 27 noiembrie, in localitatea Tomai, din raionul Ciadir-Lunga. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de servciul de presa al poliției locale.

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier la Saliștea, provocat de un tanar de 17 ani, fara permis de conducere: Șoferul și o minora de 8 ani, pasagera in mașina, RANIȚI ușor ACCIDENT rutier la Saliștea, provocat de un tanar de 17 ani, fara permis de conducere: Șoferul și o minora de 8 ani, pasagera in ... ACCIDENT…

- Sambata dis de dimineata a avut loc un accident rutier grav pe DN 1D, pe raza localitatii Albesti-Paleologu, Un autoturism care se deplasa pe sensul de mers Ciorani-Albesti a parasit partea carosabila intrand direct intr-un copac. Soferul, un barbat in varsta de 52 de ani a fost ranit grav si transportat…