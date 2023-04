Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 21 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Eroilor de la Tisa din municipiul Timișoara, dinspre Aleea F.C. Ripensia, iar la un moment dat a efectuat virajul la stanga și a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie in varsta de 20 de ani, care circula regulamentar…

- Un șofer care nu a acordat prioritate a lovit o mașina, proiectand-o in alt autoturism, care circula pe sens opus, pe bulevardul Decebal, din municipiul Craiova. Accidentul a avut loc luni, la ora 17.40. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul ca un barbat, de 38 de ani, din comuna Goiești,…

- Un accident rutier s-a petrecut azi-dimineața, in jurul orei 7, pe DN1C, in localitatea Jucu. Din primele informații, o conducatoare auto, in varsta de 43 de ani, din Cluj-Napoca, care se deplasa cu un autoturism din direcția municipiului Gherla, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare…

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineața pe raza localitații Molid. Un autoturism de care era atașat o remorca a zburat de pe un pod și a ajuns pe malul unui parau. Remorca a ramas suspendata pe marginea podului. Potrivit ISU Suceava in autoturism se aflau trei persoane. Dintre acestea o femeie…

- Un autoturism s-a rasturnat pe DN 7, in localitatea Draganu. Din verificarile preliminare, efectuate de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Argeș s-a stabilit ca, un barbat de 26 de ani, din Mioveni, care conducea un autoturism pe DN 7, din direcția Pitești catre Ramnicu Valcea, pe raza localitații…

- In data de 05.03.2022, intre orele 08:30 – 13:00, ca urmare a evenimentului sportiv Campionatul Național de Marș – Finala pentru Seniori, Seniori U23 și Juniori U20, U18, U16, Copii 1 și 2, circulația rutiera va fi inchisa pe bulevardul Vasile Parvan, intre bulevardul Mihai Viteazu și Pasajul Michelangelo.…

- Un accident rutier a avut loc, in aceasta dimineața pe DN11, in localitatea Bogdanești (comuna Bogdanești), dupa ce un autoturism a derapat și a ajuns in șanț. Pompierii au intervenit de urgența cu o autospeciala de stingere cu apa și sapun. De asemenea, la locul accidentului au venit o ambulanța SMURD…