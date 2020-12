ACCIDENT în Ciceu Mihăiești. Un tânăr a refuzat să fie testat cu etilotestul Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 16, pe DN17, in localitatea Ciceu Mihaiești. In urma apelului la 112, la fața locului intervine modulul SMURD. “Din primele informații, o persoana are nevoie de ingrijiri medicale – afirmativ inconștienta. Intervenția este in dinamica”, transmite ISU B-N. ACTUALIZARE 1: Echipajele de intervenție au gasit la locul accidentului patru persoane dintre care una are nevoie de ingrijiri medicale. Victima este conștienta, prezinta suspiciune de fracturi la nivelul membrelor inferioare. ACTUALIZARE 2: ”Accidentul a avut loc pe Drumul… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 16, in localitatea Ciceu Mihaiești. In urma apelului la 112, la fața locului intervine modulul SMURD. “Din primele informații, o persoana are nevoie de ingrijiri medicale – afirmativ inconștienta. Intervenția este in dinamica”,…

- Un accident rutier grav a avut loc in urma cu puțin timp pe Drumul de centura al Bistriței. Un autoturism a surprins un pieton, iar impactul i-a fost fatal. Un Echipaj de Prim Ajutor SMURD și un echipaj de la SAJ BN au fost solicitate sa intervina in municipiul Bistrița, pe Drumul de Centura, in apropiere…

- Echipajele de stingere și unul de Terapie Intensiva din cadrul ISU BN au plecat de urgența spre Tarlișua. O casa de locuit e cuprinsa de flacari. Din primele informații, doua persoane ar fi prinse inauntru. Doua echipaje de pompieri și unul de Terapie Intensiva Mobila din cadrul ISU BN au fost direcționate…

- Miercuri, 16 decembrie, la ora 5.30, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat a fost agresat in gara CFR din Seini. Victima a fost transportata la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale de ingrijiri medicale. Polițiștii efectueaza verificari pentru identificarea și luarea…

- F. T. Puneam, ieri, sub semnul intrebarii faptul ca la Marginenii de Jos (comuna Filipestii de Targ) ar fi avut loc o crima. Tragicul eveniment – aveam sa aflam de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova – era instrumentat de catre un procurorul de caz, insa, din motive care tineau de o posibila…

- Un barbat in varsta de 83 de ani a fost salvat din incendiu de pompierii voluntari din localitatea Lozova, raionul Strașeni. Potrivit IGSU pe 20 noiembrie un incendiu a cuprins locuința batranului care se afla de unul singur in casa. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:00.

- Un minor in varsta de 10 ani a fost accidentat sambata seara, in jurul orei 18:30, pe strada Principala din cartierul albaiulian Oarda de Jos. Acesta a fost lovit de un microbuz. Potrivit IPJ Alba, victima este conștienta și primește ingrijiri medicale la fața locului. Revenim cu detalii. Foto: arhiva…

- La nivel național, pompierii militari au gestionat peste 1.500 situații de urgența, in ultimele 24 de ore. Echipajele de salvatori au fost solicitate sa intervina la 59 misiuni de stingere a incendiilor, 1.165 cazuri SMURD (1.164 misiuni pentru acordarea asistenței medicale de urgența și 1 misiune…