Accident în centrul Bucureștiului, șoferul era beat și drogat Un sofer a refuzat duminica dimineata, pe bulevardul Magheru din Capitala, sa opreasca la semnalul politistilor de la Rutiera, dupa care a intrat cu masina pe trotuar unde a lovit un stalp. Din primele informatii, soferul consumase droguri si bauturi alcoolice. Potrivit unui comunicat al Politiei, in jurul orei 09,00, politisti din cadrul Brigazii Rutiere, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, in intersectia Bd. Aviatorilor/Piata Victoriei, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism care circula pe Bd. Aviatorilor. Conducatorul autovehiculului nu s-a conformat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

