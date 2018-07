Pe inregistrarea surprinsa de camera de luat vederi montata pe autospeciala se observa cum un autoturism care se deplasa din sens opus, pe fondul vitezei excesive, a patruns pe contrasens si a lovit in plin autospeciala in care se aflau sase pompieri militari, masina de interventie rasturnandu-se in afara partii carosabile.

"Pe inregistrare se observa ca autospeciala de interventie de deplaseaza regulamentar. Am dat publicitatii aceste imagini pentru a trage un semnal de alarma cu privire la faptul ca toti participantii la trafic trebuie sa fie atenti, in special cand pe drumurile publice…