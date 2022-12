Accident în Beclean: implicați, un bărbat din Bârgău și un ucrainean In aceasta seara, in urma cu puțin timp, un accident s-a produs in orașul Beclean, in zona restaurantului Bachus. Un șofer este din Rusu Bargaului, iar altul ucrainean. O persoana a fost dusa la spital. Una dintre mașini era condusa de un barbat de 28 de ani din Rusu Bargaului, iar celalat barbat, din a doua mașina implicata, un ucrainean in varsta de 50 de ani. In urma impactului dintre cele doua autoturisme, un barbat de 72 de ani, din Beclean, pasager in mașina condusa de tanar, a fost ranit. Conform ISU BN, barbatul a fost transportat la spital in Beclean cu traumatism cranian minor. Testarea… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

