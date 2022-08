Accident în Adămuș, cu o victimă încarcerată Pompierii militari din cadrul Detașamentului Tarnaveni au fost solicitați sa intervina joi, 4 august, in jurul orei 23.05, la un accident rutier produs intre doua autoturisme in localitatea Adamuș, strada Livezilor. "In urma accidentului au rezultat trei victime, una de cod verde, una de cod roșu, preluata de catre echipajul SMURD prezent la fața locului … Post-ul Accident in Adamuș... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

