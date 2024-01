Un tren in care se aflau 30 de calatori a lovit, vineri dupa-amiaza, o masina, in comuna Dofteana, judetul Bacau. Doua persoane din autoturism au fost incarcerate, fiind scoase in stare de inconstienta. Medicii nu au reusit sa le salveze. UPDATE: ”Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca astazi, 26 ianuarie 2024, in jurul orei 16:45, ca urmare a neasigurarii a unui conducator auto la o trecere la nivel cu calea ferata, situata intre statiile Dofteana Bacau si Valea Uzului, s-a produs lovirea autoturismului de catre trenul Regio 5207, la km 62+900. Din informatiile transmise de la…