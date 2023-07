Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier teribil a avut loc pe Valea Oltului, pe DN7, la Bujoreni, acolo unde o mașina, un microbuz cu pasageri și un camion au intrat in coliziune directa. Din pacate, in urma impactului puternic, patru oameni au murit pe loc, printre aceștia aflandu-se și un copil. La fața loclui au intervenit…

- Doua persoane au fost ranite, in urma cu puțin timp, dupa coliziunea dintre un autotren și un autoturism, pe DN 7, in localitatea Racovița. Polițiștii rutieri intervin in acest moment evenimentul rutier de pe DN 7, km 222+ 500m, in localitatea valceana Racovița. In urma impactului a rezultat ranirea…

- Un echipaj SAJ a fost solicitat sa intervina in cazul unei persoane pe care au luat-o apele in localitatea Albești de Argeș, sat Albești Ungureni, potrivit Realitatea Plus.Este vorba despre o femeie, care a fost extrasa de catre localnici, dar se afla in stop cardio-respirator și in aceste momente un…

