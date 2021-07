Accident grav pe Unirii

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 18 ani a fost ranit in urma unui accident produs azi-noapte, in municipiul Buzau. „In jurul orelor 01.00, polițiștii buzoieni au fost sesizați de producerea unui accident de circulație pe Bulevardul Unirii, in municipiul Buzau. Din primele cercetari a reiesit ca in timp ce se deplasa cu…

- Trafic dirijat cateva zeci de minute duminica dupa-amiaza pe DJ203K, in localitatea Zarneștii de Slanic, in urma unui accident rutier. Trei autovehicule au fost implicate, o persoana fiind ranita, dupa o depașire imprudenta. Un autoturism condus pe direcția Beceni catre Buzau de catre un șofer de 20…

- Accident suspect azi-noapte pe DN10, intre Candești și Vernești. Conform IPJ Buzau, coliziunea s-a produs intre un autoturism condus pe direcția Buzau catre Brașov de un șofer de 22 de ani, din Berca și o mașina care circula din sens opus, la volanul careia se afla un șofer de 21 de ani, de asemenea…

- In perioada iunie-septembrie, elevii buzoieni sunt așteptați sa se inscrie la sediul central al Bibliotecii Județene „V. Voiculescu”, Bulevardul Unirii nr. 301A (in incinta Galleria Mall) la Concursului de Lectura „Batalia Cartilor”. Spre deosebire de anii trecuți, anul acesta, organizatorii – Biblioteca…

- Incepand de vineri, Buzaul are primul centru de vaccinare drive-thru din oraș, iar cei care vor sa se vaccineze o pot face fara programare. Acesta este amplasat la intrarea in oraș, in parcarea Kaufland de pe Calea Eroilor. Centrul a fost deschis vineri la ora 16.00, iar in prima mașina și-au facut…

- Accident rutier grav duminica seara, pe DJ 100H, in localitatea Mierea. Din primele date transmise de Poliție, o mașina a intrat intr-un stalp de pe marginea șoselei, rezultand doua victime. Traficul este blocat. Revenim cu detalii. Articolul Accident grav la Mierea apare prima data in Opinia Buzau…

- Accident rutier pe DN10, in localitatea Candești, cu 3 autovehicule implicate. In timp ce conducea un autoturism catre Buzau, un șofer de 56 de ani, din Nehoiu, a intrat in coliziune cu un alt autovehicul condus din sens opus de o șoferița de 24 de ani din Vernești. Ulterior autovehiculul șoferiței…

- Trafic blocat in Maracineni, pe DN2E85, la ieșire de pe pod. Din primele informații furnizate de Poliție, un camion a ieșit in afara parții carosabile, oprindu-se intr-un imobil. Șoferul este incarcerat. Revenim cu informații. Articolul Accident grav pe DN2E85, in Maracineni apare prima data in Opinia…