Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane aflate intr-un microbuz, intre care un copil de zece ani, au fost ranite, marti dupa-amiaza, dupa ce soferul a pierdut controlul asupra volanului iar vehiculul s-a izbit de un copac, in judetul Arad.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad,…

- Trei persoane au ajuns la spital dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat in afara parții carosabile, pe DN 7, in județul Arad, pe raza localitații Capruța. Accidentul s-a produs in jurul orei 11.20, fiind implicat un autoturism cu trei persoane aflate in interior. Au intervenit trei echipaje…

- Accident violent, azi-dimineața, in vestul țarii. Doua autoturisme s-au izbit din plin in Arad, zona Metro. In urma coliizunii un barbat a ramas incarcerat intre fiarele contorsionate ale autovehiculului. A fost extras de echipajul de descarcerare și predat pe mainile medicilor. Incidentul s-a produs…

- Trei autovehicule s-au ciocnit ina ceasta seara in zona podului din zona Subcetate, in Arad. Din primele informații, in coliziune au fost implicate doua microbuze și un autoturism, in care se aflau in total cinci persoane. Doua dintre acestea au avut nevoie de ingrijiri medicale. Traficul in zona a…

- Un grav accident de circulație s-a petrecut in aceasta seara pe DJ 709B, intre localitațile aradene Curtici și Macea. Din primele informații un autoturism a izbit puternic un atelaj tractat de cal. In urma impactului, calul a murit, iar mașina s-a rasturnat in afara parții carosabile. Doua persoane…

- Un grav accident de circulație s-a petrecut in aceasta seara pe DJ 709B, intre localitațile aradene Curtici și Macea. Din primele informații un autoturism a izbit puternic un atelaj tractat de cal. In urma impactului, calul a murit, iar mașina s-a rasturnat in afara parții carosabile. Doua persoane…

- Traficul rutier a fost parțial blocat pe drumul Arad – Oradea, in sensul giratoriu de la intersecția cu drumul județean Curtici – Santana, unde a avut... The post Accident și trafic blocat parțial pe un drum national din vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Un teribil accident de circulație s-a petrecut in aceasta seara pe DN 7, pe raza localitații hunedorene Mintia. In urma impactului dintre o autoutilitara și un camion, doua persoane și-au pierdut viața. „Un barbat de 53 de ani, din judetul Alba, care conducea o autoutilitara pe DN 7, din directia Deva…