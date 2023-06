Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe o strada din localitatea timișeana Șandra. O femeie a fost ranita dupa ce mașina in care se afla s-a izbit de un cap de pod. „Astazi, 22 mai 2023, in urma apelului primit pe SNUAU 112 la ora 14:52, am fost solicitați sa intervenim pentru asigurarea masurilor…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza la intersecția DJ 705A cu drumul care duce spre localitatea Sereca, in județul Hunedoara. Trei persoane implicate au primit ingrijiri la fața locului, una dintre victime fiind apoi transportata la spital. „In urma cu puțin timp, pompierii Detașamentului…

- Un autotren care transporta autoturisme s-a rasturnat noaptea trecuta pe autostrada A1, in zona ieșirii spre Zadareni, județul Arad. Șoferul era incarcerat și inconștient, dar in viața și a fost transportat de urgența la spital. Accidentul a avut loc in jurul orei 0.30. La fața locului au intervenit…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, cu doua motociclete implicate, in localitatea Varfurile, din județul Arad. O persoana a ajuns la spital. „La ora 14:03, echipajul SMURD al Detașamentului de Pompieri Sebiș, Garda 2 Gurahonț a intervenit pentru acordarea primului ajutor medical, in cazul…

- O persoana a murit și patru au fost ranite in urma unui accident produs pe o șosea din județul Caraș-Severin. Cinci autovehicule au fost implicate in evenimentul rutier. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane accidentul a avut loc pe DN 6 Caransebeș – Lugoj, la kilometrul…

- Accident de circulație, joi dimineața, in jurul orei 10:50, pe DN7 in localitatea aradeana Mandruloc. Doua autovehicule s-au ciocnit frontal, iar unul a fost proiectat in alta mașina. In urma accidentului, doua șoferițe au fost transportate la spital. „Din primele cercetari de la fața locului, s-a stabilit…

- Teribil accident de circulație in aceasta dupa-amiaza pe DJ 792, șoseaua care leaga localitațile aradene Ineu și Pancota, unde doua mașini s-au ciocnit. La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Ineu cu o autospeciala pentru descarcerare și un echipaj SMURD, cu sprijinul…

- Poliția Orașului Hațeg a fost sesizata astazi, in jurul orei 12:30, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe raza comunei Pui (DN 66, județul Hunedoara). Polițiștii care au ajuns la locul accidentului au constatat ca un șofer, care era singur in autovehicul, a fost ranit dupa ce s-a rasturnat…