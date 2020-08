Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii aradeni au intervenit, sambata dimineața, la un accident rutier produs pe pe DJ 792, intre localitațile Seleuș si Zarand. The post Un barbat și o femeie raniți grav intr-un accident rutier produs in vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .

- Primarul, viceprimarul și șase angajați ai comunei Seleuș din județul Arad sunt confirmați pozitiv cu noul coronavirus. Primarul... The post Focar de COVID-19 intr-o comuna din vestul țarii. Zeci de infectari intre care primarul, viceprimarul și un medic de familie appeared first on Renasterea banateana…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o avertizare Cod galben de vreme instabila, valabila pana miercuri dimineata in 19 judete. The post Se intorc ploile! Cod galben de vreme instabila in 19 judete, pana miercuri dimineata. Este afectat și vestul țarii appeared first on Renasterea…

- Cinci persoane au fost ranite, miercuri seara, dupa ce doua masini s-au ciocnit pe o șosea din județul Arad. Conform ISU Arad, accidentul s-a produs intre Santana și Zimandu Nou, pe DJ 791, intre doua mașini. Cinci persoane – doua femei și trei barbați – au fost ranite in urma impactului. La sosirea…

- Un grav accident de circulație s-a petrecut astazi in zona localitații aradene Cruceni. Un autoturism in care se aflau patru persoane s-a rasturnat de pe breteaua de coborare de pe autostrada A1. La fața locului s-au deplasat de urgența un echipaj de descarcerare din cadrul ISU Arad și un echipaj SMURD,…

- Doua autoturisme s-au ciocnit in aceasta dupa-amiaza pe DN7, intre localitațile aradene Nadlac și Pecica. Conform primelor informații de la fața locului, in accidentul de circulație au fost implicate doua autoturisme care circulau in aceeași direcție, spre Pecica. Șoferul unui Volkswagen a intrat in…

- In aceasta dimineața, un tanar de 21 de ani, din Mioveni, aflat sub influența alcoolului, a produs un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Politistii au intocmit dosar penal pentru conducere sub influenta alcoolului si i-au retinut permisul. In dimineata zilei de 14 mai a.c., polițiștii Secției…