Accident grav pe drumul Arad-Șofronea: coliziune între un motociclist și un Opel Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe șoseaua Arad-Șofronea, langa fabrica de pavaje. Evenimentul rutier a avut loc intre un autoturism marca Opel și un motociclist. In urma impactului, motociclistul se pare ca este grav ranit. Un echipaj SMURD il resusciteaza la fața locului.

Sursa articol si foto: arad24.net

