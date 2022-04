Stiri pe aceeasi tema

- Un barat de 54 de ani a murit si doua femei au fost ranite, marti, dupa ce masina in care se aflau a iesit de pe carosabil, pe DN 7, in judetul Valcea, si a intrat intr-un stalp. Politistii rutieri din Valcea intervin in acest moment la un accident rutier produs pe DN 7. "Din primele date se pare ca…

- Traficul rutier este blocat, miercuri dupa-amiaza, in nordul Bucureștiului, la intrarea in Otopeni, in urma unui accident in care au fost implicate trei mașini. Trei persoane au fost ranite, una dintre ele fiind incarcerata. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe…

- Trei persoane au fost ranite joi dupa-amiaza intr-un accident rutier pe DN 7, in localitatea valceana Proieni, dupa ce un autoturism a intrat in coliziune cu un tir. Echipajele de pompieri și SMURD ajunse la locul accidentului au gasit trei persoane ranite, dintre care una incarcerata. Una dintre victime…

- Luni dimineața: Polițiștii rutieri intervin in acest moment la un accident rutier soldat cu ranirea a patru persoane. Din primele verificari se pare ca ar fi vorba de o coliziune intre 2 autoturisme produsa pe DN7, in localitatea Calimanești, in urma careia a rezultat ranirea a 4 persoane. Polițiștii…

- Un barbat a decedat si altul a fost ranit, marti dimineata, intr-un accident rutier care s-a produs in statiunea turistica Bran, in fata Castelului, pe DN 73. In accident au fost implicate doua autoturisme si un autocamion, au informat ISU si IPJ Brasov. Doua victine, in urma producerii accidentului…

- Traficul rutier s-a desfasurat in coloana, vineri dupa-amiaza, pe DN 1, in zona localitatilor Comarnic si Busteni, iar politistii rutieri recomanda soferilor sa aleaga rute alternative. Potrivit Centrului Infotrafic, s-au inregistrat valori ridicate de trafic pe Valea Prahovei, circulandu-se in coloana…

- Patru persoane au fost ranite joi dimineața intr-un accident produs pe DN 11, in județul Bacau. Traficul in zona este restricționat. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul a avut loc pe DN 11, in zona localitații Ferastrau-Oituz din județul Bacau.…

- Trei persoane au fost ranite, joi seara, intr-un accident pe DN 1, intre localitatile Codlea si Vladeni, traficul fiind temporar blocat in zona, au anuntat IPJ si ISU Brasov. Din primele informatii, in urma coliziunii ce a avut loc intre doua autoturisme, au rezultat trei victime, dintre care…