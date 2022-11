Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit și alte patru au ajuns la spital dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, marti, pe DN 5, in judetul Giurgiu, informeaza News.ro. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat, marti, ca pe DN 5 Bucuresti-Giurgiu, in apropierea localitatii Plopsoru,…

- O masina cu sase persoane s-a rasturnat, marti seara, pe DN 5, in judetul Giurgiu, toate avand nevoie de ingrijiri medicale. In urma impactului doi pasageri au murit, scrie ziarul local Giurgiu News. Accidentul a avut loc in aceasta seara in jurul orei 18:00 in apropierea localitații Plopșoru, pe sensul…

- O femeie și un barbat au murit, astazi, in urma unui accident petrecut, pe un drum din Bihor. A fost sesizata producerea unui accident pe drumul județean 792A, intre localitațile bihorene Olcea și Ucuriș. In accident a fost implicat un singur autoturism, „care, in imprejurari ce urmeaza a fi stabilite…

- Doi varstnici, un barbat și o femeie, s-au aruncat, vineri dupa-amiaza, de la etajul 7 al unui bloc din București și au murit. Poliția București a fost sesizata, vineri dupa-amiaza, ca un barbat și o femeie au cazut de la etajul 7 al unui bloc din Sectorul 2. La fața locului s-au deplasat echipaje de…

- Accident rutier mortal, in aceasta dupa amiaza, in municipiul Galați. O femeie a murit, dupa ce a fost lovita cu mașina de un șofer aflat in stare de ebrietate. Accidentul a avut loc pe strada Traian Vuia. Potrivit cercetarilor facute de polițiștii rutieri, victima, o femeie de 90 ani, a fost lovita…

- Ieri, in jurul orei 18:00, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 3, in apropierea localitatii Baneasa.Deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca impactul s a produs intre 2 autoturisme, conduse de 2 barbati, de 72 de ani, respectiv,…

- Un barbat de 63 de ani a decedat, sambata, dupa ce a cazut de la etajul trei al unui bloc din municipiul Arad, martorii afirmand ca el voia sa isi aranjeze marchiza ca sa umbreasca balconul locuintei, dar a alunecat de pe scara, informeaza Agerpres.ro. Accidentul a avut loc in cartierul Micalaca,…

- Un accident grav s-a petrecut, miercuri, in Bihor, pe DN 1. Doi tineri au murit dupa ce un camion și un autoturism s-au lovit, in localitatea Aușeu. ”In cursul acestei dimineți, in jurul orei 07.42, pe DN 1, in afara localitații bihorene Aușeu s-a produs un accident rutier in care au fost implicate…