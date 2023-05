Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, coliziunea a avut loc intre un autoturism si un TIR, in localitatea Baltati. UPDATE2: Accidentul rutier s-a produs din cauza nepastrarii distanței regulamentare dintre autoturisme. Șoferul…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident in județul Iași. Din primele informații deținute de catre reporterii BZI, se pare ca evenimentul rutier a fost produs in localitatea Lețcani. UPDATE: In urma accidentului rutier au rezultat doua victime, respectiv o femeie de 45 de ani și un minor de 8 ani.…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc in Tesatura. UPDATE 2: Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. „Astazi,14 martie a.c., in jurul orei 09.00, polițiștii rutieri ieșeni…

- UPS! Accident cu trei victime, fara rani grave, pe in raza localitații Simila, comuna Zorleni. La fața locului au intervenit doua ambulanțe tip C și B aparținand SAJ Vaslui, substația Barlad. In accident au fost implicate doua autovehicule (o autocamioneta și un autoturism) in care se aflau trei…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc in Valea Lupului. UPDATE: Cele doua victime traversau regulamentar. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ…https://www.bzi.ro/accident-rutier-in-valea-lupului-doi-pietoni-au-fost-loviti-de-un-autoturism-4665043…

- ULTIMA ORA… Pompierii vasluieni au fost silicitați sa intervina pentru acordarea de asistența in cazul unui accident rutier petrecut pe raza localitații Solești. La fața locului s-a deplasat o autospeciala echipata cu modul pentru descarcerare și o ambulanța. Din primele informații, in accident sunt…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier grav la Iasi. Din primele informatii, doua autocamioane si un microbuz au intrat in coliziune, in Letcani. UPDATE4: S-a deschis un dosar penal in acest caz. „Astazi, 01 martie a.c., in jurul orei 11.30, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire…

- DE NECREZUT… Șoferul unei mașini care circula pe strada Lt.mj. Ioan Martac, din Barlad, a produs un accident, urcandu-se efectiv peste doua caruțe parcate pe trotuar! Dupa ce a suflat in etilotest, acesta a indicat o alcoolemie de 1,59 mg/l alcool pur in aerul expirat! Cand i s-a cerut sa arate permisul…