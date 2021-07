ACCIDENT GRAV. PASAGERA DE 87 DE ANI A DECEDAT LA SPITAL La data de 03 iulie a.c., ora 14:15, pe Șoseaua Ocolitoare a municipiului Zalau, s-a produs un accident de circulație soldat cu decesul unei persoane și ranirea ușoara a alteia. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat faptul ca o femeie de 57 de ani, din Targu Mureș, in timp ce conducea un autoturism ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a ieșit in afara parții carosabile și a intrat in coliziune cu un stalp de iluminat public. In urma evenimentului, conducatoarea auto a suferit leziuni ușoare, iar pasagera dreapta spate, o femeie in varsta de 87 de ani, din județul Satu… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a produs în jurul orei 16.20. „Din primele date, o conducatoare auto care se deplasa pe strada Ștefan Luchian, ajunsa la intersecția cu strada Buna Ziua, a intrat în coliziune cu un autoturism care se…

- In aceasta dupa-amiaza, o femeie de 51 de ani din Craiova a ajuns la spital dupa s-a rasturnat cu mașina pe strada Decebal din localitate. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Dolj, politisti din cadrul Biroul Rutier Craiova au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strada Decebal…

- Un grav accident de circulație s-a produs in cursul zilei de sambata, 5 iunie a.c., in localitatea Uileacu Șimleului. O persoana a fost transportata la spital, iar cursul zilei de azi a decedat. La data menționata, ora 18.45, un tanar de 31 de ani, din județul Salaj, in timp ce conducea un motocicleta…

- Un barbat, in varsta de 73 de ani, din judetul Salaj, a fost transportat in cursul zilei de ieri (26 mai a.c.) la spital, pentru investigatii, fiind victima unui eveniment rutier. Din primele cercetari efectuate de politisti la fata locului s-a stabilit ca o femeie, din judetul Satu Mare, in timp ce…

- O femeie și-a injunghiat fetița de 11 ani, miercuri dimineața, iar apoi a incercat sa se sinucida. Tragedia s-a produs in localitatea ilfoveana Popești-Leordeni, informeaza Digi24 . Fetița era acasa cu ambii parinți. Mama a atacat-o cu un cuțit, iar tatal a intervenit. Copilul a fost dus la un spital…

- O femeie din Viile Tecii a ajuns, miercuri, la spital, dupa ce a intrat in coliziune cu un autotren condus de un barbat din Maramureș, pe DN 15A, in localitatea Teaca. La locul accidentului au intervenit un echipaj de prim ajutor SMURD, un echipaj SAJ și SVSU Teaca. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud, in…

- Un autoturism a parasit partea carosabila și a intrat in curtea unei locuințe din localitatea Piatra Șoimului, jud. Neamț, anunța ISU Neamț. In autoturism se aflau o femeie de 36 de ani și doi copii. La locul solicitarii s-au deplasat trei echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Piatra…

- Doua persoane din Bistrița-Nasaud a ajuns luni la spital, dupa ce a fost ranite intr-un accident rutier petrecut pe DN 17 C, in localitatea Cepari. Polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Nasaud au intervenit la un accident rutier in localitatea Cepari, pe Drumul Național 17C. La locul evenimentului…