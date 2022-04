Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier s-a produs vineri pe șoseaua Cluj-Napoca – Turda, in zona localitații Copaceni din comuna Sandulești, județul Cluj. Apelul de urgența la 112 a avenit in jurul orei 17.50. Din primele constatari, un barbat de 73 de ani din Cluj-Napoca, in timp ce se deplasa cu autoturismul pe…

- Un accident rutier s-a produs vineri dupa-amiaza pe șoseaua Cluj-Napoca – Gherla, in zona localitații Jucu, la ieșirea spre Rascruci. In jurul orei 17, polițiștii au intervenit la un accident rutier produs la km 22+253m, la intrarea in localitatea Jucu Herghelie. Din primele date, conducatorul unui…

- Polițiștii au fost sesizați miercuri, in jurul orei 11.00, cu privire la un eveniment rutier produs pe DN1 E60, km 461+ 080m, pe raza localitații Valcele, comuna Feleacu. Din primele informații, conducatorul unui autoturism, respectiv un barbat de 62 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care se deplasa…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, sambata dimineața, cu doua autospeciale și un echipaj SMURD, la un accident rutier pe raza localitații Topa Mica, unde un autoturism a ieșit in afara parții carosabile. ”Solicitarea pentru intervenția pompierilor a fost inregistrata in…

- Un accident feroviar a avut loc in aceasta dupa-amiaza la Nadab. Un autoturism a fost lovit de un tren, fiind tarat efectiv pe șine. „Un accident feroviar a avut loc la Nadab, intre trenul 10501 și un autoturism. Exista doua victime, incarcerate, posibil decedate”, a declarat lt. col. George Pleșca…